Светлана Разворотнева хочет ввести новые формы поддержки для семей с детьми

Фото: Екатерина Бибикова
В Москве необходимо разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи, считает член Общественной палаты Светлана Разворотнева.
Правозащитница отметила, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставляют иначе взглянуть на меры соцподдержки, поскольку коронавирус нанес огромный ущерб как глобальной экономике, так и каждому гражданину РФ. Наиболее уязвимыми в данной ситуации оказались семьи с детьми. В связи с этим Разворотнева считает, что государство должно обеспечить меры поддержки, благодаря которым дети смогут получить новые возможности вне зависимости от материального положения родителей.
Она предложила строить и привлекать жилой фонд для социального найма и ввести субсидии на съем квартир для малоимущих семей, которые тратят на аренду жилья большую часть своего дохода. Кроме того, Разворотнева считает необходимым предоставить детям бесплатный проезд до места учебы и отдыха в летних лагерях, вернуть бесплатную продленку в школы, кратно увеличить количество целевых мест в учебных учреждениях, а также обеспечить столичные районы новыми и современными спортивно-досуговыми центрами, бассейнами. Занятия в них должны быть бесплатными, подчеркнула правозащитница.
"Хорошо бы, чтобы все это было на безвозмездной основе, но такие возможности не всегда есть. Я думаю, Москва могла бы создать свое ноу-хау. Хотя бы за один кружок или секцию, если родители за нее платят, город может возвращать эти деньги родителям", – сказала Разворотнева.
Помимо этого, она призвала создать на портале mos.ru единую точку доступа ко всем видам социальной помощи для детей и молодежи, чтобы заявитель нажатием одной клавиши мог ознакомиться со всеми доступными ему мерами социальной поддержки после введения минимальной информации о семье.
Ранее Разворотнева заявила о необходимости предоставлять бесплатные места на паркингах Москвы пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Важность этой меры она объяснила тем, что нехватка и дороговизна парковочных площадок более всего осложняют жизнь незащищенным слоям населения.
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