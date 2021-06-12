Телеведущая Лера Кудрявцева обсудила инициативы Светланы Разворотневой в прямом эфире

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Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева в преддверии Дня России провела беседу в режиме онлайн с телеведущей и актрисой Лерой Кудрявцевой, в ходе которой представила свой взгляд на проблемы, назревшие на фоне кризиса в связи с пандемией.

По мнению общественницы, социальные и экономические и потрясения, вызванные коронавирусом по всему миру, заставляют изменить взгляд на отношения между обществом и государством. Разворотнева подчеркнула, что для граждан России приоритетными стали идеи гуманизма, морали и бережного отношения к природе и окружающей среде.



Также активистка выступила с предложением сократить платежи за услуги ЖКХ на 30%, отказаться от ежегодного повышения тарифов, ввести прозрачную систему расчетов с поставщиками ресурсов и приступить к реализации госпрограммы энергосбережения в многоквартирных домах.



"Россияне не должны так много платить за коммунальные услуги в стране, где дешевые газ и электричество", – заявила Разворотнева.



Другой требующей решения проблемой, по мнению Разворотневой, является высокая стоимость жилья. Доступные квартиры дадут семьям экономическую стабильность, а дети смогут расти в более комфортных условиях.



"Совершая многочисленные поездки по стране и, общаясь с гражданами, я пришла к выводу, что одной из сложнейших проблем современной России является невозможность для большинства россиян улучшить свои жилищные условия", – отметила она.



По словам Разворотневой, эффективное решение данного вопроса невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма и введения субсидии на найм. Эта мера поддержки станет реальной помощью для малоимущих семей, вынужденных снимать квартиры и тратить на аренду большую часть дохода.



Кроме того, общественница заявила о важности обеспечения всех районов Москвы бесплатными бассейнами и спортивно-досуговыми центрами для детей, а также возвращения бесплатной продленки в школы. Разворотнева отметила, что как мать двоих сыновей, понимает, насколько сложно растить детей. Также она высказалась за предоставление детям бесплатного проезда и бесплатного ежегодного отдыха.

"Многие меры поддержки, даже в таком богатом регионе, как Москва, рассчитаны на людей до 14 лет. При этом у родителей старшеклассников и студентов гораздо больше расходов. Возможно, самым серьезными из них является плата за учебу в колледжах и вузах", – подчеркнула правозащитница.



В связи с этим она предложила увеличить количество целевых мест в средних и высших учебных заведениях и сохранить все возможные социальные льготы, положенные детям, до момента завершения их образования.



Кудрявцева поддержала инициативы Разворотневой, а также пожелала ей успехов в правозащитной деятельности.

Ранее Разворотнева заявила о необходимости предоставлять бесплатные места на паркингах Москвы пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Важность этой меры она объясняет тем, что нехватка и дороговизна парковочных площадок более всего осложняют жизнь незащищенным слоям населения.