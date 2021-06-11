Толстой призвал восстановить памятник Воину-Освободителю после обращения ветерана

Фото: Александр Чикин
Депутат Государственной думы Петр Толстой обратился к главе ГКУ "Мосреставрация" Валерию Гаврилову и префекту Юго-Восточного административного округа Андрею Цыбину с просьбой оперативно организовать реставрацию памятника Воину-Освободителю в Кузьминках.
"На данный момент возле памятника установлен стенд, информирующий о том, что с 20 октября 2020 года ведутся реставрационные работы, которые должны быть завершены к 30 июня 2021 года. Однако работы до сих пор не начинались, реставраторов никто не видел, памятник находится в полуразрушенном состоянии. Считаю подобное отношение к памяти героев-освободителей и просьбе ветеранов войны кощунственным и недопустимым", – отметил Толстой.
Депутат считает важным провести реставрацию памятника как можно скорее. Он пояснил, что памятник находится на центральной аллее, где постоянно собирается много людей.
Ранее Толстой вместе с местными жителями посадили более 20 лип и рябин в Выхино-Жулебине. Политик также в ходе встречи взял во внимание предложение местных активистов по еще большему озеленению района, предложив им направить соответствующую просьбу на сайт проекта "Активный гражданин".
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