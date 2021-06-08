Петр Толстой и жители Выхино-Жулебина посадили 20 лип и рябин

14:59
Фото: Александр Чикин
Депутат Государственной думы от Люблинского округа Петр Толстой вместе с местными жителями посадили более 20 лип и рябин в Выхино-Жулебине.
"Вот тут будут мамочки с колясками прогуливаться. Не во всех районах такие большие деревья сажают – только у нас в Выхине", – сказал Толстой.
Политик также в ходе встречи взял во внимание предложение местных активистов по еще большему озеленению района, предложив им направить соответствующую просьбу на сайт проекта "Активный гражданин".
"Напишите на "Активный гражданин"... Чтобы мэрия зарезервировала под вас определенное количество кустарников – у них есть выбор. Посмотрите заодно, чтобы и вам подходило", – заявил Толстой.
Ранее главный детский онколог-гематолог РФ, академик РАН и президент Центра имени Рогачева Александр Румянцев принял участие в открытии новой аллеи в яблоневом саду на улице Академика Арцимовича.
"Аллею здоровья" посадили жители Конькова в рамках экологической акции ко Всемирному дню окружающей среды "Посади свое дерево".
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