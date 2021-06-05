Доктор Румянцев и жители Конькова посадили "Аллею Здоровья" в яблоневом саду

Фото: Анна Грибкова

Главный детский онколог-гематолог РФ, академик РАН и президент центра имени Рогачева Александр Румянцев принял участие в открытии новой аллеи в яблоневом саду на улице академика Арцимовича.

"Аллею здоровья" посадили жители Конькова в рамках экологической акции ко Всемирному дню окружающей среды "Посади свое дерево".

"Работа в саду напомнила мне мою работу детским врачом. Саженец хрупок как ребенок, без заботы он может тяжело болеть. Но при должном внимании он становится взрослым, сильным, могучим деревом. В борьбе с раком мы добились того, что выздоравливают больше 90% пациентов. Хочется, чтобы с саженцами мы достигли таких же впечатляющих результатов. Наша цель в центре имени Рогачева – чтобы каждый ребенок поправился, а в сегодняшней акции – чтобы каждое дерево прижилось", – заявил академик РАН.

По словам Румянцева, когда взрослых онкобольных начали лечить по детским протоколам, пациенты стали чаще побеждать рак. Он отметил, что в саду ко взрослым деревьям тоже следует относиться так же терпеливо и нежно, как к молодым.

Академик вспомнил, что прошлая зима была очень холодной, и некоторые растения не пережили стужу, поэтому сад нуждается в заботливых руках. Новый ряд саженцев участники назвали "Аллеей Здоровья". Деревья будут давать кислород, поглощать углекислый газ, а увеличение зелени в районе улучшит эмоциональный фон жителей мегаполиса.

"Посадка яблонь сохранит благоприятную экологическую обстановку на юго-западе Москвы. Кроме того, расширением яблоневого сада мы поддерживаем традиции этих мест, где эти плодовые деревья росли издавна", – сказал Румянцев.

Ранее территория яблоневого сада на улице академика Арцимовича была заброшена, но затем на ней посадили яблони и провели благоустройство по инициативе жителей Конькова. Здесь появились фонари, скамейки, газоны, уличные тренажеры, площадка для выгула собак. Теперь сад является одним из любимых мест для отдыха всей семьей в Конькове.

Как сообщалось, в 2020 году в Москве высадили более миллиона деревьев и кустарников. Этой осенью будет посажено еще семь тысяч.