Журналист Баженов призвал общественные организации взять под контроль озеленение столицы

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Общественные движения и экологические организации должны решать судьбу зон отдыха и озеленение города с учетом мнений и пожеланий жителей Москвы. Такой позиции придерживается лидер общественного движения Тимофей Баженов.

"В Москве насчитывается более 700 парков и скверов. В этом году власти нашего города планируют благоустройство 106 зон отдыха и очень важно, чтобы при проведении работ были услышаны пожелания жителей. Мы в праве требовать, чтобы общественные зоны для прогулок выглядели так, как того хотим мы", – отметил он.

Баженов также считает, что при благоустройстве необходимо учитывать и безопасность граждан. Детские площадки должны соответствовать всем требованиям эксплуатации. Общественные движения и экологические организации могут помочь в этом.

"Заниматься благоустройством парковых зон должны общественные движения и экологические организации, в состав которых войдут неравнодушные граждане. На мой взгляд только таким образом Москва сможет наращивать обороты озеленения, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды", – пояснил он.

Ранее журналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов посадил дерево и призвал москвичей присоединяться акции "Сад памяти".

Он уверен, что любовь к родине и природе взаимосвязаны, так что данная акция напомнит людям не только о защитниках отечества, но и о проблемах экологии.