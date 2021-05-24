Журналист Баженов призвал общественные организации взять под контроль озеленение столицы

Фото: Максим Манюров
Общественные движения и экологические организации должны решать судьбу зон отдыха и озеленение города с учетом мнений и пожеланий жителей Москвы. Такой позиции придерживается лидер общественного движения Тимофей Баженов.
"В Москве насчитывается более 700 парков и скверов. В этом году власти нашего города планируют благоустройство 106 зон отдыха и очень важно, чтобы при проведении работ были услышаны пожелания жителей. Мы в праве требовать, чтобы общественные зоны для прогулок выглядели так, как того хотим мы", – отметил он.
Баженов также считает, что при благоустройстве необходимо учитывать и безопасность граждан. Детские площадки должны соответствовать всем требованиям эксплуатации. Общественные движения и экологические организации могут помочь в этом.
"Заниматься благоустройством парковых зон должны общественные движения и экологические организации, в состав которых войдут неравнодушные граждане. На мой взгляд только таким образом Москва сможет наращивать обороты озеленения, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды", – пояснил он.
Ранее журналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов посадил дерево и призвал москвичей присоединяться акции "Сад памяти".
Он уверен, что любовь к родине и природе взаимосвязаны, так что данная акция напомнит людям не только о защитниках отечества, но и о проблемах экологии.
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