Журналист Баженов: экологическая культура должна стать частью патриотического воспитания

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Лидер общественного движения, ведущий Тимофей Баженов отметил, что любовь к Родине равнозначна любви к родной земле, а также ее природе. По его словам, экологию и экопросвещение необходимо прочно связать с вопросами патриотического воспитания молодежи.

"Любовь к Родине начинается с любви к родной природе. Это очевидно и не требует дополнительных доказательств. Недаром слова "родина" и "природа" однокоренные", – уточнил журналист.

Он также подчеркнул, что для пробуждения у молодых людей интереса к изучению окружающей среды, познанию природы страны, а также сбережению экологии нужны согласованные действия родителей, учителей и авторитетных для них людей, которыми являются ученые, политики, представители различных направлений искусства и культуры.

Баженов убежден, что воспитанием бережного отношения к природе должны заниматься люди, вызывающие доверие у слушателей. Один из присутствующих экспертов, Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации, высказалась, что родительская и стратегическая задача заключается в том, чтобы привить ребенку знания об экологии своим примером.

Кроме того, Наталья Поротникова, заместитель директора Института экологии Высшей школы экономики, доцент, кандидат экономических наук, добавила, что "экология – это наука о доме, обо всем том, что нас окружает". Она отметила, что начинает работу с учащимися школ с формирования экологического мышления.

Ранее тележурналист предложил в Москве установить памятник георгиевским кавалерам. По его мнению, установить мемориал нужно именно в столице, так как на ее гербе изображен святой Георгий.

Он добавил, что сегодня мало кому известно, что на фронтах отлично воевали многие кавалеры Георгиевских крестов, среди которых маршалы Победы Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и Родион Яковлевич Малиновский.