Телеведущий Тимофей Баженов почтил память погибших за Великую Победу

Тимофей Баженов возложил цветы к мемориалу "Вечным Сынам Отечества"
Известный тележурналист и общественник Тимофей Баженов возложил цветы к мемориалу "Вечным Сынам Отечества" у школы № 1494 в столичном районе Марфино.
"Верю, что нынешняя молодежь достойна наших отцов и дедов, и что бы ни выпало на их долю, они с честью вынесут любые испытания. Важно, чтобы они помнили свою славную историю, и перед их глазами всегда было напоминание о нашей Великой Победе", – сказал Баженов в ходе церемонии.
В церемонии возложения цветов приняли участие директор школы № 1494 Сергей Корышев, председатель Совета ветеранов Раиса Мухина и председатель совета депутатов округа Марфино Зинаида Авдошкина.
Ранее Баженова выдвинули в депутаты Госдумы РФ. На дебатах волонтер акции "Мы вместе", участница команды "Молодежки ОНФ" Александра Кашурникова предложила Тимофею Баженову выдвинуться в депутаты ГД. Инициативу поддержали и другие участники круглого стола.
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