Тимофей Баженов зарегистрирован на предварительное голосование партии "Единая Россия"

Фото: Максим Манюров
Известный тележурналист Тимофей Баженов намерен баллотироваться в Госдуму от "Единой России" в случае победы на внутрипартийных выборах.
"Убежден, во власти, в партии "Единая Россия" нужные новые лица – активные, неравнодушные, честные и открытые люди. Кто не убегает от "острых" проблем, готов работать, засучив рукава, и брать ответственность за результаты. Надеюсь, что с вашей поддержкой в "Единой России" таких людей будет большинство", – отметил журналист.
По его мнению, решение ряда значимых для жителей столицы проблем возможно выполнить лишь с изменениями принципов работы и обновлением власти.
Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко выразил мнение, что Баженов является интересным кандидатом именно для столицы.
"Ибо с одной стороны, это очень яркий журналист, с другой стороны, это человек, который умеет поддерживать очень верную интонацию разговора. Его участие в праймериз добавит яркости и остроты избирательной кампании", – подчеркнул он.
Журналист тесно связан с Москвой – здесь он родился и вырос. Кроме того, он долгое время ведет общественную работу в городе и разбирается в проблематике. По мнению Директора Центра развития региональной̆ политики Ильи Гращенкова, все это значительно увеличивает его электоральную привлекательность.
Ранее Баженова выдвинули в депутаты Госдумы РФ. На дебатах волонтер акции "Мы вместе", участница команды "Молодежки ОНФ" Александра Кашурникова предложила Тимофею Баженову выдвинуться в депутаты Госдумы. Инициативу поддержали и другие участники круглого стола.
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