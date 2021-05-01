Баженов высказался в поддержку восстановления доковидного уровня зарплаты граждан

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Тележурналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов поддержал требования Федерации независимых профсоюзов, проводящих первомайскую акцию в онлайн-формате, о важности восстановления доковидного уровня занятости населения и повышения зарплат.

По его словам, на данный момент в обществе накопились проблемы, требующие незамедлительного решения.

"В первую очередь, нужно привести к доковидной норме занятость населения и оплату труда", – уточнил Баженов.

Он также добавил, что девиз профсоюзов "Восстановить справедливое развитие общества", как нельзя лучше отражает настроение граждан РФ.

Кроме того, журналист отметил, что Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения, данный праздник всегда олицетворял солидарность трудящихся, а также символизировал единство и сплоченность объединенных общим стремлением к стабильности.

"Хочу поздравить всех, кто сделал труд смыслом своей жизни, с этим замечательным Праздником Весны и Труда. Нас очень много и наша страна стремительно развивается благодаря тому, что мы кладем свою жизнь на алтарь труда", – отметил Баженов.

Ранее общественник Тимофей Баженов напомнил о правилах разведения костра в городе. По его словам, жарить шашлыки в Москве можно только в специально отведенных для этого зонах.