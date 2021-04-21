Баженов назвал комментарии Путина по внешней политике образцом классической дипломатии

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Реакцию РФ на политические заявления, а также действия представителей зарубежных стран можно назвать образцом классической дипломатии, о которой давно забыли в ЕС. Об этом сообщил журналист, лидер некоммерческого общественного экологического движения Тимофей Баженов.

По его словам, Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил, что ряд стран старается задеть Россию, иногда без всякого повода. При этом он уточнил, что РФ всегда готова к диалогу. По мнению Баженова, в ходе своего выступления президент России дал обидчикам страны "очень сдержанный, политически правильный и в то же время мужской ответ".

"Президент нигде не перегнул палку и в то же время дал достойный ответ людям, которые хотели нас обидеть. Как по мне, это новый подход к дипломатии. Дело в том, что в 20 веке она была предельно сдержанной, подчеркнуто интеллигентной. В начале 21 века европейская дипломатия полностью потеряла свое лицо и стала напоминать кухонный скандал. Образцами дипломатических переговоров долгое время оставались только Россия и Китай", – отметил Баженов.

Он также отметил, что РФ на данный момент остается в "русле классической, образцовой дипломатии". По его словам, это и есть отличительная черта сильной державы, государства со своей твердой позицией на международной арене.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию.