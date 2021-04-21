Баженов назвал комментарии Путина по внешней политике образцом классической дипломатии

Фото: Максим Манюров
Реакцию РФ на политические заявления, а также действия представителей зарубежных стран можно назвать образцом классической дипломатии, о которой давно забыли в ЕС. Об этом сообщил журналист, лидер некоммерческого общественного экологического движения Тимофей Баженов.
По его словам, Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил, что ряд стран старается задеть Россию, иногда без всякого повода. При этом он уточнил, что РФ всегда готова к диалогу. По мнению Баженова, в ходе своего выступления президент России дал обидчикам страны "очень сдержанный, политически правильный и в то же время мужской ответ".
"Президент нигде не перегнул палку и в то же время дал достойный ответ людям, которые хотели нас обидеть. Как по мне, это новый подход к дипломатии. Дело в том, что в 20 веке она была предельно сдержанной, подчеркнуто интеллигентной. В начале 21 века европейская дипломатия полностью потеряла свое лицо и стала напоминать кухонный скандал. Образцами дипломатических переговоров долгое время оставались только Россия и Китай", – отметил Баженов.
Он также отметил, что РФ на данный момент остается в "русле классической, образцовой дипломатии". По его словам, это и есть отличительная черта сильной державы, государства со своей твердой позицией на международной арене.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: