В Кремле заявили, что для Путина первом месте находятся люди и решение проблем бедности

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Для Владимира Путина на первом месте стоят люди и решение проблем бедности, что подтверждается его посланием Федеральному собранию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио КП.

"Президент четко сказал, что он понимает, насколько всем тяжело пришлось, и он понимает, насколько актуальны проблемы доходов людей, которые понизились у многих, и проблемы бедности", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что российский лидер в своем послании ожидаемо акцентировал внимание на помощи тем, кто особенно нуждается.

Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию. В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.