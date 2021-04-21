В Кремле заявили, что для Путина первом месте находятся люди и решение проблем бедности

Фото: kremlin.ru
Для Владимира Путина на первом месте стоят люди и решение проблем бедности, что подтверждается его посланием Федеральному собранию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио КП.
"Президент четко сказал, что он понимает, насколько всем тяжело пришлось, и он понимает, насколько актуальны проблемы доходов людей, которые понизились у многих, и проблемы бедности", – сказал представитель Кремля.
Он добавил, что российский лидер в своем послании ожидаемо акцентировал внимание на помощи тем, кто особенно нуждается.
Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию. В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.
Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию
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