Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Главное

Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию: оно уже 17-е по счету. В этом году в условиях продолжающейся пандемии коронавируса все участники мероприятия должны были пройти тесты на COVID-19. Глава государства выступал в центральном выставочном зале "Манеж". В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства. Рассказываем, чем запомнилось послание российского лидера.



О пандемии

Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию напомнил, что в прошлом году страна столкнулась с неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией – COVID-19. По его словам, во время пиков пандемии больницы были заполнены, сообщалось о реальной угрозе нехватки кислорода. Однако была уверенность, что Россия обязательно преодолеет все испытания, отметил президент.

Глава государства пояснил, что миллионы граждан страны, которые боролись с распространением коронавируса, работали быстро и качественно, а также проявили выдержку.

"За кратким перечислением мер – огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить", – добавил глава государства.

Кроме того, лидер страны посоветовал каждому россиянину сделать прививку и продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.





Владимир Путин президент России Сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку.

По его мнению, при большой доле вакцинированных к осени в стране должен сформироваться коллективный иммунитет. При этом глава РФ отметил, что опасность вируса до сих пор сохраняется. Поэтому он посоветовал не терять бдительность, а также беречь себя и своих близких.

О демографии и благосостоянии населения

В ходе своего обращения российский лидер назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом.

Глава государства отметил, что все положения обновленной Конституции определяются данным приоритетом. Путин также заявил, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная, так как наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века.

"Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать исходя из этой ситуации", – добавил президент.

Основным приоритетом властей являются устойчивый рост численности населения и увеличение продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году, подчеркнул он.

Также Владимир Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан главной задачей властей.

О здравоохранении

Владимир Путин в своей речи дал поручение расширить программу диспансеризации и запустить ее с 1 июля для людей всех возрастов.





Владимир Путин президент России Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, прошу правительство и Минздрав совместно с субъектами Федерации расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров.

Путин отметил, что максимальный охват сейчас очень важен, поэтому в ближайшее время будут наращиваться поставки мобильных медицинских диагностических комплексов в регионы.

Также президент поручил правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности: сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и болезни органов дыхания.

Кроме того, российский лидер пообещал в ближайшие три года направить 5 тысяч новых скорых в сельскую местность и отдаленные города страны, что позволит практически полностью обновить парк.

О поддержке семей с детьми

Президент страны предложил с июля на детей от 8 до 16 лет из неполных семей назначить выплаты в среднем 5 650 рублей в месяц.

"С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей", – сообщил глава государства.

Также Путин заявил о выплатах семьям, в которых воспитываются школьники, по 10 тысяч рублей на ребенка. Президент уточнил, что деньги можно будет получить уже в августе, чтобы семьи успели подготовиться к новому учебному году.

Владимир Путин также выступил с предложением ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь.





Владимир Путин президент России Детский отдых нужно сделать максимально доступным, в этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

В послании Федеральному собранию президент заявил, что нуждающимся беременным женщинам необходимо назначить ежемесячные выплаты. Глава РФ отметил, что женщины должны быть уверены в поддержке государства.

"Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере среднем по стране 6 350 рублей", – сказал Путин.

Кроме того, по мнению российского лидера, больничные по уходу за ребенком до 7 лет должны оплачиваться в полном объеме. "Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже", – пояснил он.

Об образовании

Владимир Путин сообщил, что в России до конца 2024 года построят 1 300 новых школ. В данных учебных заведениях смогут обучаться более миллиона детей.

"Кроме того, за 4 года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов", – отметил президент.

Он подчеркнул, что все транспортные средства должны быть современными и безопасными.

Также Путин порекомендовал распространить доплату в пять тысяч рублей на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах. По его словам, этот вопрос уже поднимался ранее, однако поступают обращения от педагогов среднего профессионального образования, что о них забыли.

А число бюджетных мест в российских вузах в ближайшие два года увеличится на 45 тысяч. Большая часть – 70% – придется на регионы, где наблюдается нехватка выпускников, отметил президент. Кроме того, в ближайшие два года будет выделено 10 миллиардов рублей на техоснащение педагогических вузов.

О туризме и культуре

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка на путешествия по России до конца года.



Владимир Путин президент России Чтобы как можно больше людей могли укрепить здоровье в санаториях и пансионатах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России.

Президент также предложил направить 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры и библиотек. Кроме того, будет создан президентский фонд культурных инициатив и уже в текущем году через него распределят 3,5 миллиарда рублей в виде грантов.

О науке и цифровизации

До 2024 года на гражданские фундаментальные исследования будет выделено 1 триллион 630 миллиардов рублей, заявил Путин. По его мнению, также нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин и субстанций для фармацевтики.

"В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину", – подчеркнул президент.

Также глава государства заявил, что власти должны обеспечить дистанционный порядок предоставления большинства государственных услуг к 2024 году.

"Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю, то есть на постоянной основе", – сказал президент в своем послании Федеральному собранию.

Кроме того, в 2022 году планируется внедрить принципы социального казначейства, когда все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна. Они будут оформляться по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации.

Об экологии

Во время послания президент подчеркнул, что предприятия, которые наносят экологический вред окружающей среде, будут нести финансовую ответственность. Путин поручил ускорить принятие соответствующего закона.



Владимир Путин президент России Такой подход очень простой, как он звучит: получил прибыль за счет природы – убери за собой. Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор и другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них задачи.

Кроме того, российский лидер поручил ввести жесткий контроль в сфере борьбы с углеродными выбросами. Выбросы парниковых газов в течение ближайших 30 лет нужно сократить до меньших значений, чем в ЕС, отметил Путин.

О поддержке регионов

Несколько важных заявлений президент сделал в отношении кредитной задолженности субъектов страны. Чтобы снизить долговое бремя, Путин предложил регионам с высокой долей коммерческой задолженности замещение ее бюджетными кредитами.

"Если она превышает 25% дохода, то ее заместят бюджетными кредитами", – заявил глава государства.

По предложению Путина будут реструктуризированы до 2029 года и бюджетные кредиты регионам, которые были выданы в 2020 году на противодействие пандемии. Это нужно использовать как механизм повышения самодостаточности субъектов страны, уверен президент.

Также для регионов будут введены новые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. На эти цели государство выделит 500 миллиардов рублей до 2023 года, объявил Путин.

Распределять их будут по следующему принципу: чем меньше долгов, тем больше кредитов. Деньги должны быть направлены на улучшение качества жизни людей, обновление дорог, благоустройство и создание объектов туриндустрии.

О жилье и строительстве

Во время послания Путин озвучил, что в 2020 году в России было введено 80 миллионов квадратных метров жилья. Президент призвал увеличить цифру до 120 миллионов.

"За счет субсидий ДОМ.РФ сможет выдавать кредиты заемщикам по минимальной ставке, что позволит строить дома в регионах", – сказал российский лидер.

Важное решение президент озвучил по газификации регионов. Путин подчеркнул, что россияне не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка.





Владимир Путин президент России Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор, по непонятным для людей причинам, не имеют, вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу "Единой России", а именно: за подводку газа непосредственно к границе земельного участка в населенном пункте люди платить не должны.

В послании Путин озвучил цели по достройке федеральной трассы Москва – Казань. По словам президента, принято решение продлить ее до Екатеринбурга.

"Начнем с того, что выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань. И, более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года", – сказал Путин.

О международных отношениях

Владимир Путин подчеркнул, что также важной задачей для властей является обеспечение мира и безопасности граждан страны. По заявлению президента, организаторы любых провокаций, направленных против России и ее безопасности, "пожалеют о содеянном так, как давно не жалели".

Кроме того, глава РФ рассказал, что в некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию, наподобие какого-то вида спорта. Однако российский лидер подчеркнул, что наша страна сумеет отстоять собственные интересы перед странами, предпочитающими общаться в высокомерном тоне.





Владимир Путин президент России У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.

Он добавил, что на международной арене РФ отстаивает благополучие собственных граждан, однако другие страны считают допустимым грубое навязывание собственной воли и введение незаконных экономических санкций.

Путин обратил внимание на то, что ответом на явное недружественное поведение иностранных государств является сдержанное и скромное поведение России. При этом хамство других стран зачастую вообще остается без внимания.