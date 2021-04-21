Граждане не должны платить за подключение к газовым сетям – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин заявил, что россияне не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка. Об этом президент сообщил в ходе послания Федеральному собранию в "Манеже".

Глава государства также поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации.

"Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор, по непонятным для людей причинам, не имеют, вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу "Единой России", а именно: за подводку газа непосредственно к границе земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", – отметил президент.

Ранее руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году планируется завершить проект газификации страны.

Сообщалось, что тарифы на газ в России будут оставаться на уровне, соответствующем социальной ориентации газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что необходимые объемы сырья будут получать и предприятия газопереработки, и газохимические организации.

