Собянин утвердил программу развития систем газоснабжения столицы до 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве утверждена программа газификации на 2021–2025 годы. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Утверждена программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2021–2025 годы", – говорится в сообщении.

Мероприятия по развитию газоснабжения планируют проводить на новых территориях. Там построят 87 километров магистральных газопроводов высокого давления.

"Также продолжается реконструкция действующих газовых сетей, включая 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления. По ним осуществляется транспортировка газа через водные преграды", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Москва ежегодно потребляет до 23 миллиардов кубометров газа. Основная часть приходится на "большую" энергетику – 85%, на промышленные предприятия – 11%, население – 3% и коммунально-бытовые потребители – 1%.

Ранее сообщалось, что в четырех регионах России впервые опробуют социальную концепцию газификации Минэнерго. В результате бесплатно проведут газ к каждому дому в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.