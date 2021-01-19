Собянин утвердил программу развития систем газоснабжения столицы до 2025 года

12:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве утверждена программа газификации на 2021–2025 годы. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Утверждена программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2021–2025 годы", – говорится в сообщении.
Мероприятия по развитию газоснабжения планируют проводить на новых территориях. Там построят 87 километров магистральных газопроводов высокого давления.
"Также продолжается реконструкция действующих газовых сетей, включая 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления. По ним осуществляется транспортировка газа через водные преграды", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, Москва ежегодно потребляет до 23 миллиардов кубометров газа. Основная часть приходится на "большую" энергетику – 85%, на промышленные предприятия – 11%, население – 3% и коммунально-бытовые потребители – 1%.
Ранее сообщалось, что в четырех регионах России впервые опробуют социальную концепцию газификации Минэнерго. В результате бесплатно проведут газ к каждому дому в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.
"Газпром" может стать единым оператором при газификации домов
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