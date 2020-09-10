В четырех регионах РФ начнут бесплатно проводить газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четырех регионах России впервые опробуют социальную концепцию газификации Минэнерго. В результате бесплатно проведут газ к каждому дому в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, сообщают "Ведомости".

В настоящий момент сроки реализации новой программы не определены. Как уточнили в министерстве энергетики, регионы выбрали в связи с желанием их руководства совместно с региональными газораспределительными организациями выполнить методические рекомендации ведомства.

Ожидается, что большей части потребителей не придется оплачивать подведение газа к участку. Такими планами ранее делился заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. Он говорил, что в среднем по РФ подключение к трубе обходится от 45 до 280 тысяч рублей.

Перед началом реализации программы ее потребуется утвердить в правительстве РФ.

Ранее стало известно, что внеплановая проверка газового оборудования проходит в Москве. Узнать дату и время проверки жители столицы могут на информационных стендах, находящихся около многоквартирных домов.