Внеплановая проверка газового оборудования проходит в столице – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В городе проводится внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заявил заммэра Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Для повышения безопасности при использовании газа в быту принято решение провести комплексную внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", – рассказал Бирюков.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, специалисты газового хозяйства проводят с москвичами инструктаж. Кроме того, жильцам дают памятки по безопасной эксплуатации газа.
Кроме того, Бирюков пояснил, что при обнаружении незначительных нарушений производится их незамедлительное устранение. В том случае если будет угроза безопасности, то газовое оборудование отключат, обращает внимание он.
"Просим москвичей отнестись с пониманием к проведению внеплановой проверки газового оборудования и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства в квартиру", – говорит Бирюков.
Узнать дату и время проверки жители столицы могут на информационных стендах, находящихся около многоквартирных домов.
Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичную систему ЖКХ полностью подготовили за два месяца к прохождению осенне-зимнего сезона. Мэр Москвы также отметил, что к зиме готовятся энергетические объекты, магистральные тепловые сети, сети водоканала и газовые.
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