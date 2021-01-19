"Газпром" завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году планируется завершить проект газификации страны.

По словам Миллера, на данный момент также согласован график работ на 2021 год. С 1 января текущего года процесс реализации проекта ускорился.

Дополнительно руководитель "Газпрома" рассказал о целях газификации на срок до 2025 года.

"К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране", – заявил Миллер.

На эти цели "Газпром" выделит инвестиции в размере 526,1 миллиарда рублей. Протяженность газовой сети составит 24,4 тысячи километров трубопроводов для 3 632 населенных пунктов.

Тарифы на газ в России будут оставаться на уровне, соответствующем социальной ориентации газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что необходимые объемы сырья будут получать и предприятия газопереработки, и газохимические организации.

Накануне сообщалось, что "Газпром" рассчитывает на завершение проекта по созданию трубопровода "Северный поток – 2". Газопровод, строительству которого активно противодействуют США, остается приоритетным проектом компании на 2021 год.

