"Газпром" завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году планируется завершить проект газификации страны.
По словам Миллера, на данный момент также согласован график работ на 2021 год. С 1 января текущего года процесс реализации проекта ускорился.
Дополнительно руководитель "Газпрома" рассказал о целях газификации на срок до 2025 года.
"К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране", – заявил Миллер.
На эти цели "Газпром" выделит инвестиции в размере 526,1 миллиарда рублей. Протяженность газовой сети составит 24,4 тысячи километров трубопроводов для 3 632 населенных пунктов.
Тарифы на газ в России будут оставаться на уровне, соответствующем социальной ориентации газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что необходимые объемы сырья будут получать и предприятия газопереработки, и газохимические организации.
Накануне сообщалось, что "Газпром" рассчитывает на завершение проекта по созданию трубопровода "Северный поток – 2". Газопровод, строительству которого активно противодействуют США, остается приоритетным проектом компании на 2021 год.
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