Объем транзита российского газа через Украину упал в 2020 году до 30-летнего минимума

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Объем транзита российского газа через Украину сократился на 38% в 2020 году, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на главу компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

Он отметил, что объем транзитного газа в ушедшем году составил 55,8 миллиарда кубометров. Макогон подчеркнул, что "Газпром" заплатил за мощности в размере 65 миллиардов, поскольку "в контракте Украина добилась присутствия нормы "качай или плати".

"Это наименьший показатель за последние 30 лет", – заявил Макогон.

Он подчеркнул, что газотранспортная система была загружена менее чем на треть при ее проектной мощности в 146 миллиардов кубометров. Макогон заявил, что Киев может потерять еще 15 миллиардов транзита из-за запуска "Турецкого потока".

Ранее Макогон сообщил, что Украина будет добиваться поддержки Европейского союза для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии. Он отметил, что Киев начнет добиваться переноса пунктов сдачи газа для европейских потребителей с границ между европейскими странами на границу между Украиной и РФ.