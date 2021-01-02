Украина снизила транзит газа в прошлом году на 38%

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Транзит газа в Европу в прошлом году составил 55,8 миллиарда кубометров. В результате данный показатель оказался на 38% меньше, чем в 2019 году, заявили представители компании "Оператор ГТС Украины".

По данным пресс-службы, "Газпром" полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту.

В начале декабря глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа из РФ через Украину с начала 2020 года составил 50 миллиардов кубометров, а до конца года этот объем может составить 55,5-56 миллиардов.

Как уточнили в пресс-службе компании, основными факторами снижения объемов транзита в Европу оказались запуск новых газопроводов в обход Украины. Кроме того, повлияло уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС.

Ранее Россия и Белоруссия договорились о цене на газ. Протокол подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.