Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 12:20

Общество

Открытая встреча ко Дню студента состоялась в правительстве Москвы

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В преддверии Дня российского студенчества победители и призеры экономических конкурсов и состязаний встретились за завтраком "без галстуков" с заместителем мэра Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города Марией Багреевой.

Вице-мэр отметила, что открытый диалог со студентами является одним из приоритетов работы комплекса экономической политики столицы. По ее словам, студенты – это будущее экономики.

"Для нас важно, чтобы будущие специалисты понимали, как устроена и работает экономика столицы, знали о ее ключевых тенденциях и перспективах развития, имели представление о том, какие задачи решают экономисты для обеспечения уверенного развития Москвы", – рассказала Багреева.

Она добавила, что такие встречи позволяют получать качественную обратную связь от молодежи: узнавать, какие темы их волнуют, как они видят будущее города и какие идеи предлагают для его развития.

Во встрече приняли участие замруководителя департамента Москвы по конкурентной политике Александр Зинин и генеральный директор аналитического центра Москвы Илья Залманов, а также молодые специалисты, работающие в подведомственных учреждениях департаментов комплекса экономической политики города.

Мероприятие стало площадкой для прямого диалога между студенческим сообществом и теми, кто формирует экономическую стратегию столицы. Участники на конкретных примерах узнали о ежедневных задачах специалистов комплекса, направленных на обеспечение экономической стабильности, социально-экономического развития города, формирование конкурентной среды, благоприятного делового климата и решение других вопросов, влияющих на благополучие жителей столицы.

Центральной частью встречи стала сессия вопросов и ответов, в ходе которой обсудили профессиональные вызовы городской экономики и возможности участия будущих специалистов в проектах развития Москвы.

Данная встреча завершила цикл студенческих мероприятий, организованных при поддержке комплекса экономической политики Москвы в 2025 году. В него вошли Школа городской экономики, Универсиада по эконометрике, конкурс научных работ экономического факультета МГУ, Международный конкурс прикладных проектов "Регуляторная политика и GR-коммуникации", хакатон "Культура конкуренции по торгам и закупкам", дебаты "ОРВ и экономический анализ правовых актов" и другие.

Участниками завтрака стали студенты ведущих московских вузов: МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", РЭУ имени Г. В. Плеханова, Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС, МГИМО и Российской экономической школы.

Ранее в столице определили победителей конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы". Финал прошел 21 января в рамках Дня российского студенчества. Мероприятие состоялось на сцене концертного зала "Москва", где выступили 20 финалистов из 17 вузов.

Читайте также


обществогород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика