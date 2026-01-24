Открытая встреча ко Дню студента состоялась в правительстве Москвы

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В преддверии Дня российского студенчества победители и призеры экономических конкурсов и состязаний встретились за завтраком "без галстуков" с заместителем мэра Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города Марией Багреевой.

Вице-мэр отметила, что открытый диалог со студентами является одним из приоритетов работы комплекса экономической политики столицы. По ее словам, студенты – это будущее экономики.

"Для нас важно, чтобы будущие специалисты понимали, как устроена и работает экономика столицы, знали о ее ключевых тенденциях и перспективах развития, имели представление о том, какие задачи решают экономисты для обеспечения уверенного развития Москвы", – рассказала Багреева.

Она добавила, что такие встречи позволяют получать качественную обратную связь от молодежи: узнавать, какие темы их волнуют, как они видят будущее города и какие идеи предлагают для его развития.

Во встрече приняли участие замруководителя департамента Москвы по конкурентной политике Александр Зинин и генеральный директор аналитического центра Москвы Илья Залманов, а также молодые специалисты, работающие в подведомственных учреждениях департаментов комплекса экономической политики города.

Мероприятие стало площадкой для прямого диалога между студенческим сообществом и теми, кто формирует экономическую стратегию столицы. Участники на конкретных примерах узнали о ежедневных задачах специалистов комплекса, направленных на обеспечение экономической стабильности, социально-экономического развития города, формирование конкурентной среды, благоприятного делового климата и решение других вопросов, влияющих на благополучие жителей столицы.

Центральной частью встречи стала сессия вопросов и ответов, в ходе которой обсудили профессиональные вызовы городской экономики и возможности участия будущих специалистов в проектах развития Москвы.

Данная встреча завершила цикл студенческих мероприятий, организованных при поддержке комплекса экономической политики Москвы в 2025 году. В него вошли Школа городской экономики, Универсиада по эконометрике, конкурс научных работ экономического факультета МГУ, Международный конкурс прикладных проектов "Регуляторная политика и GR-коммуникации", хакатон "Культура конкуренции по торгам и закупкам", дебаты "ОРВ и экономический анализ правовых актов" и другие.

Участниками завтрака стали студенты ведущих московских вузов: МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", РЭУ имени Г. В. Плеханова, Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС, МГИМО и Российской экономической школы.

Ранее в столице определили победителей конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы". Финал прошел 21 января в рамках Дня российского студенчества. Мероприятие состоялось на сцене концертного зала "Москва", где выступили 20 финалистов из 17 вузов.