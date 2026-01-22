Подготовить дипломную работу можно в кинопарке "Москино" в День студента

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

24 и 25 января студенты смогут подготовить дипломную работу в кинопарке "Москино", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В это время там пройдут киновыходные, которые посвящены Дню студента. Учащиеся вузов и колледжей смогут попасть туда бесплатно, предъявив студенческий билет.

Снимать курсовые и дипломные работы в киновыходные можно будет на разных площадках: "Питерский бар", "Палаты князя Андрея", "Ступени Рейхстага", "Ковбойский городок", "Москва 1940-х годов", "Натурный хромакей". Кроме того, представлены интерьеры амбара, госпиталя, администрации в "Уездном городе". Чтобы снимать на локациях, студентам необходимо отправить заявку на регистрацию до 15:00 23 января.

24 января в 14:00 и 16:00 гости приглашаются в "Театр Гонзаги" на показы спектакля "Таня Ларина" по мотивам романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Для того чтобы попасть на спектакль, нужно приобрести билет в кинопарк.

Кроме того, 24 и 25 января в 12:00, 12:50, 13:40, 15:20, 16:10 и 17:00 все желающие могут принять участие в одноплановых съемках в "Питерском баре". Посетителям предоставят костюмы и позволят сыграть в нескольких сценах. После этого все они получат итоговый видеоролик. Попасть туда можно также с билетом в кинопарк.

На мастер-классы актрисы и режиссера Аделины Гизатуллиной посетители приглашаются 25 января в 14:00 и 16:00. На них она расскажет об актерском мастерстве и сценической речи. Проходить встречи будут в образовательном центре, на втором этаже.

В 15:00 и 17:00 там же состоятся занятия по сценическому движению и хореографии, которые проведет педагог МХТ имени Чехова Ольга Логвина.

Помимо этого, 24 и 25 января с 12:00 до 18:00 гостей ждет мастер-класс по созданию раскадровок. Он пройдет в стеклянном павильоне возле натурного хромакея. Там же можно будет создать свой мультфильм в технике стоп-моушен. Для участия необходим билет в кинопарк. В эти же дни с 12:00 до 15:00 можно будет заняться декором закладок для учебников в павильоне "Анимация". С 15:40 до 18:00 пройдут занятия по декору закладок для тетради.

Также можно посмотреть фильмы "Простоквашино", "Буратино" и "Чебурашка-2" в кинотеатре "Москино кинопарк". Для этого нужно приобрести билеты.

Ранее стало известно, что экскурсия "Киноэкспедиция" по крупнейшей в Европе съемочной площадке оказалась наиболее востребованной у гостей кинопарка "Москино" в 2025 году. Во время экскурсии можно проследить весь процесс создания фильма – от идеи до монтажа. Программа маршрута формируется с учетом текущего расписания съемочного процесса.

