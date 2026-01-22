Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 15:01

Общество

Подготовить дипломную работу можно в кинопарке "Москино" в День студента

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

24 и 25 января студенты смогут подготовить дипломную работу в кинопарке "Москино", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В это время там пройдут киновыходные, которые посвящены Дню студента. Учащиеся вузов и колледжей смогут попасть туда бесплатно, предъявив студенческий билет.

Снимать курсовые и дипломные работы в киновыходные можно будет на разных площадках: "Питерский бар", "Палаты князя Андрея", "Ступени Рейхстага", "Ковбойский городок", "Москва 1940-х годов", "Натурный хромакей". Кроме того, представлены интерьеры амбара, госпиталя, администрации в "Уездном городе". Чтобы снимать на локациях, студентам необходимо отправить заявку на регистрацию до 15:00 23 января.

24 января в 14:00 и 16:00 гости приглашаются в "Театр Гонзаги" на показы спектакля "Таня Ларина" по мотивам романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Для того чтобы попасть на спектакль, нужно приобрести билет в кинопарк.

Кроме того, 24 и 25 января в 12:00, 12:50, 13:40, 15:20, 16:10 и 17:00 все желающие могут принять участие в одноплановых съемках в "Питерском баре". Посетителям предоставят костюмы и позволят сыграть в нескольких сценах. После этого все они получат итоговый видеоролик. Попасть туда можно также с билетом в кинопарк.

На мастер-классы актрисы и режиссера Аделины Гизатуллиной посетители приглашаются 25 января в 14:00 и 16:00. На них она расскажет об актерском мастерстве и сценической речи. Проходить встречи будут в образовательном центре, на втором этаже.

В 15:00 и 17:00 там же состоятся занятия по сценическому движению и хореографии, которые проведет педагог МХТ имени Чехова Ольга Логвина.

Помимо этого, 24 и 25 января с 12:00 до 18:00 гостей ждет мастер-класс по созданию раскадровок. Он пройдет в стеклянном павильоне возле натурного хромакея. Там же можно будет создать свой мультфильм в технике стоп-моушен. Для участия необходим билет в кинопарк. В эти же дни с 12:00 до 15:00 можно будет заняться декором закладок для учебников в павильоне "Анимация". С 15:40 до 18:00 пройдут занятия по декору закладок для тетради.

Также можно посмотреть фильмы "Простоквашино", "Буратино" и "Чебурашка-2" в кинотеатре "Москино кинопарк". Для этого нужно приобрести билеты.

Ранее стало известно, что экскурсия "Киноэкспедиция" по крупнейшей в Европе съемочной площадке оказалась наиболее востребованной у гостей кинопарка "Москино" в 2025 году. Во время экскурсии можно проследить весь процесс создания фильма – от идеи до монтажа. Программа маршрута формируется с учетом текущего расписания съемочного процесса.

Читайте также


обществогород

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика