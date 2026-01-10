Съемки картины о защите Кремля прошли в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы ЛИД

Съемки фильма "1812. Охота на Императора" о защите Кремля прошли в локациях кинопарка "Москино". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопарка.

Основные сцены исторической драмы были сняты на "Соборной площади". При этом локация была достроена специально для съемок.

"На натурной площадке, повторяющей соборы Московского Кремля, для проекта сняли несколько кульминационных сцен. Например, как французы в 1812 году, уходя из Москвы, по приказу Наполеона заминировали Кремль, и как русские люди спасали Кремль от уничтожения", – говорится в сообщении.

Кроме того, съемки нескольких сцен прошли в локации кинопарка "Центр Москвы".

Режиссер-постановщик проекта Алексей Пиманов отметил, что съемочная группа была довольна инфраструктурой кинопарка. По его словам, в одной из сцен участвовали 300 человек массовки.

"Такой площадки, как кинопарк, не хватало. В следующих проектах мы обязательно сюда вернемся", - подчеркнул Пиманов.

Главные роли в проекте исполнили актеры Станислав Бондаренко, Милана Бру, Павел Крайнов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов и другие. Выход в прокат исторической драмы планируется осенью 2026 года.

Ранее в кинопарке "Москино" для работы над фильмом "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие" создали расписной деревянный дворец. Специалисты возвели временную масштабную декорацию. При этом после завершения съемочного цикла ее демонтировали.

В фильме снялись актеры Рузиль Минекаев, Алена Долголенко, Евгений Стычкин и другие. Премьера запланирована на 2027 год.