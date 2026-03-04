Синоптик Шувалов: снегопад в столице достигнет пика после 14:00 4 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Снегопад в Москве, начавшийся в среду, 4 марта, достигнет своего пика в районе 14:00, а закончится к 18:00–19:00. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик указал, что осадки будут умеренными, а всего в столице их выпадет не более 3–4 миллиметров. К вечеру москвичей и гостей города ждет мокрый снег и даже снег с дождем, добавил Шувалов.

Кроме того, из-за окончания первой весенней оттепели таяние снега в Москве замедлилось, указал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, на ВДНХ высота снежного покрова за последние сутки уменьшилась на 1 сантиметр и достигла 51 сантиметра. В районе МГУ фиксировали 61 сантиметр снега, а 54 и 51 сантиметра сугробов выявили на Балчуге (минус 3 сантиметра) и в Тушине (минус 5 сантиметров) соответственно.

Самым "снежным" городом Подмосковья оказалась Кашира, где сугробы за сутки выросли на 1 сантиметр и составляют 71 сантиметр. Меньше всего снега отмечается в Клину – 41 сантиметр (минус 1 сантиметр).

"В последующие дни активного таяния снега не ожидается, его убыль останется в пределах 1–2 сантиметров за сутки", – добавил Леус.

Ранее синоптики предупреждали, что до четверга, 5 марта, в столице в дневные часы ожидается плюсовая температура от 0 до 3 градусов с небольшими осадками. Ночью сохранится легкий минус до 5 градусов.

В пятницу, 6 марта, днем по области прогнозируют от минус 4 до минус 1 градуса, а в ночь на субботу, 7 марта, температура может опуститься до минус 3 – минус 8 градусов.

