Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 09:17

Общество

Температурные качели прогнозируются в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский регион попадет в зону температурных качелей до конца недели. Ночная температура будет опускаться ниже 0 градусов, а днем вернутся положительные значения, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В Москву пришли первые мартовские заморозки. Первая весенняя оттепель, стартовавшая в столице еще в последний день календарной зимы, завершилась поздним вечером минувшего вторника (3 марта. – Прим. ред.) и непрерывно продолжалась 82 часа", – отметил он.

По словам синоптика, к утру среды, 4 марта, температура в столице составила минус 2,1 градуса. При этом Подмосковье полностью оказалось в зоне отрицательных температур, а самым холодным местом стали Серебряные Пруды, где столбики термометров показали минус 5,3 градуса.

Как подчеркнул метеоролог, днем 4 марта значения окажутся на уровне от 0 до плюс 2 градусов, после этого до конца недели регион ждут температурные качели. Ночью ожидается до минус 1–6 градусов, а днем – до плюс 5.

Вместе с тем в Международный женский день погода в столичном регионе, вероятно, будет прохладной. В ночь на 8 марта температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, днем – от минус 1 до плюс 4 градусов. Среднесуточная температура для этой даты составляет около минус 3 градусов.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 8 марта из-за гололедицы

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика