Температурные качели прогнозируются в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский регион попадет в зону температурных качелей до конца недели. Ночная температура будет опускаться ниже 0 градусов, а днем вернутся положительные значения, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В Москву пришли первые мартовские заморозки. Первая весенняя оттепель, стартовавшая в столице еще в последний день календарной зимы, завершилась поздним вечером минувшего вторника (3 марта. – Прим. ред.) и непрерывно продолжалась 82 часа", – отметил он.

По словам синоптика, к утру среды, 4 марта, температура в столице составила минус 2,1 градуса. При этом Подмосковье полностью оказалось в зоне отрицательных температур, а самым холодным местом стали Серебряные Пруды, где столбики термометров показали минус 5,3 градуса.

Как подчеркнул метеоролог, днем 4 марта значения окажутся на уровне от 0 до плюс 2 градусов, после этого до конца недели регион ждут температурные качели. Ночью ожидается до минус 1–6 градусов, а днем – до плюс 5.

Вместе с тем в Международный женский день погода в столичном регионе, вероятно, будет прохладной. В ночь на 8 марта температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, днем – от минус 1 до плюс 4 градусов. Среднесуточная температура для этой даты составляет около минус 3 градусов.

