20 декабря, 14:04

Культура

В кинопарке "Москино" создали дворец для фильма по поэме "Руслан и Людмила"

Фото: Марс Медиа

Расписной деревянный дворец создали в кинопарке "Москино" для работы над фильмом "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопарка.

Чтобы реализовать проект, специалисты возвели временную масштабную декорацию. При этом после завершения съемочного цикла ее демонтировали.

"Это показывает гибкость площадок кинопарка, где наряду с существующими постоянными декорациями на выделенных участках можно оперативно построить временные сооружения любой сложности под творческие задачи конкретного проекта", – говорится в сообщении.

Подобная функциональность обеспечивает кинопроизводителям свободу, а также сохраняет управляемость бюджета и сроков.

Режиссер и соавтор сценария фильма Егор Чичканов отметил, что на съемках группе также помогала погода. Например, между дождевым тучами снимали момент, когда Черномор похищает Людмилу.

"Я не знаю аналогов таких мест, как кинопарк "Москино", для индустрии это, конечно, невероятное подспорье", – добавил Чичканов.

В фильме снялись актеры Рузиль Минекаев, Алена Долголенко, Евгений Стычкин, Елена Николаева и другие. Премьера запланирована на 2027 год.

Ранее в столичном кинокластере завершились съемки сериала "Тайный город". Павильонные сцены снимались на кинозаводе и в кинопарке "Москино", общая площадь декораций составила примерно 4 тысячи метров. Организовать съемки в городе помогала московская кинокомиссия.

Проект создает компания "Медиаслово" при участии ТНТ и "Москино".

