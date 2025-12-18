В кинопарке "Москино" можно будет увидеть спектакли и экспозицию об Олимпиаде-80

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В предстоящие выходные, 20–21 декабря, в кинопарке "Москино" можно будет покататься на коньках, увидеть спектакли и экспозицию об Олимпиаде-80. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"20 и 21 декабря в рамках проекта "Зима в Москве" гостей кинопарка "Москино" приглашают прокатиться на коньках в декорации "Соборная площадь", посмотреть новую экспозицию автокиновыставки Вадима Задорожного и увидеть спектакль "Снежная королева", – сказано в сообщении.

Данные мероприятия доступны к посещению при покупке входного билета в кинопарк. В пресс-службе также рассказали, что 20 декабря в 16:00 в "Театре Гонзаги" можно будет увидеть спектакль "Волшебный шар Деда Мороза". А постановку "Снежная королева" представят там же 21 декабря в 16:00.

На катке можно будет не только прокатиться на коньках, но и посмотреть фильмы, среди которых "Морозко", "Гостья из будущего", "Снегурочка". Открыт он до 1 марта 2026 года с 11:30 до 21:30. Там есть прокат коньков. В стоимость входного билета в кинопарк входит только первый сеанс катания, на следующие же необходимо приобрести комплексный билет, предупредили в пресс-службе.

Открытие выставки об Олимпиаде-80 состоится 20 декабря в 11:00 в пространстве "Автокиновыставка". Там представят экспонаты, среди которых свыше 5 тысяч предметов одежды, игрушек, техники. Все они созданы в 1980-е годы и связаны с достижениями СССР.

Ранее в кинопарке "Москино" заработал "Дом Деда Мороза" и площадка проекта "Зима в Москве". Посетители смогут увидеть интерьер дома зимнего волшебника, его рабочий кабинет, а также понаблюдать за приготовлениями Деда Мороза к празднику. Декорации, выставленные на локации, использовали для съемок фильмов "Разыскивается Дед Мороз", "Одна дома – 3" и других проектов.

