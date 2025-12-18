Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 12:11

Культура

В кинопарке "Москино" можно будет увидеть спектакли и экспозицию об Олимпиаде-80

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В предстоящие выходные, 20–21 декабря, в кинопарке "Москино" можно будет покататься на коньках, увидеть спектакли и экспозицию об Олимпиаде-80. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"20 и 21 декабря в рамках проекта "Зима в Москве" гостей кинопарка "Москино" приглашают прокатиться на коньках в декорации "Соборная площадь", посмотреть новую экспозицию автокиновыставки Вадима Задорожного и увидеть спектакль "Снежная королева", – сказано в сообщении.

Данные мероприятия доступны к посещению при покупке входного билета в кинопарк. В пресс-службе также рассказали, что 20 декабря в 16:00 в "Театре Гонзаги" можно будет увидеть спектакль "Волшебный шар Деда Мороза". А постановку "Снежная королева" представят там же 21 декабря в 16:00.

На катке можно будет не только прокатиться на коньках, но и посмотреть фильмы, среди которых "Морозко", "Гостья из будущего", "Снегурочка". Открыт он до 1 марта 2026 года с 11:30 до 21:30. Там есть прокат коньков. В стоимость входного билета в кинопарк входит только первый сеанс катания, на следующие же необходимо приобрести комплексный билет, предупредили в пресс-службе.

Открытие выставки об Олимпиаде-80 состоится 20 декабря в 11:00 в пространстве "Автокиновыставка". Там представят экспонаты, среди которых свыше 5 тысяч предметов одежды, игрушек, техники. Все они созданы в 1980-е годы и связаны с достижениями СССР.

Ранее в кинопарке "Москино" заработал "Дом Деда Мороза" и площадка проекта "Зима в Москве". Посетители смогут увидеть интерьер дома зимнего волшебника, его рабочий кабинет, а также понаблюдать за приготовлениями Деда Мороза к празднику. Декорации, выставленные на локации, использовали для съемок фильмов "Разыскивается Дед Мороз", "Одна дома – 3" и других проектов.

Новогодние сувениры можно приобрести на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
культураспортгород

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика