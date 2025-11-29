Форма поиска по сайту

29 ноября, 12:08

Город

Сергунина: еще в четырех районах столицы появились кинотеатры "Москино"

Фото: пресс-служба Депкульта

В Москве появились четыре новых кинотеатра сети "Москино". Они заработали в центрах "Место встречи" в Алтуфьевском районе, Коптеве, Царицыне и Левобережном, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Как она уточнила, площадки "Марс", "Рассвет", "Эльбрус" и "Нева" оснастили современной проекционной техникой и звуковой системой. В "Эльбрусе" и "Неве" специалисты сделали по четыре зала, в "Рассвете" и "Марсе" – по пять.

Кинотеатры работают ежедневно с 10:00 до 22:00. В каждом из них действуют скидки для льготных категорий граждан.
 
В ближайшие дни в кинотеатрах покажут фильмы "Горыныч", "Алиса в Стране чудес" и "Письмо Деду Морозу". В будущем для площадок создадут специальные программы с киноклубами и ретроспективными показами.

В сеть "Москино" входит около 20 кинотеатров, в которых ежедневно проходят показы. В настоящее время в столице снимается 90% всего отечественного контента.
 
В рамках поддержки киноотрасли в городе создается Московский кинокластер, который объединяет объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для представителей индустрии. В структуру кластера включены кинопарк и кинозавод "Москино", одноименная киноплатформа и Киностудия имени Горького.

Ранее кинозавод "Москино" значительно модернизировал инфраструктуру за последние два года, что позволяет использовать его площадки для съемок крупных кинопроектов. За время работы кинопарка на нем были реализованы такие проекты, как "Последний Богатырь. Наследие", "Челюскин. Первые", "Склиф", "Майор Гром", "Тайный город", "Домовенок Кузя – 2" и другие кинокартины.

В "Москино" рассказали о планах развития до 2030 года

