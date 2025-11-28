Форма поиска по сайту

28 ноября, 09:48

Город

Новые объекты кинопарка "Москино" в ТиНАО обеспечены надежным энергоснабжением

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно увеличили энергомощность кинопарка "Москино" в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице ведется постоянная работа по подключению значимых объектов к электросетям для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения горожан. В частности, для "Москино" было выделено свыше 2 МВт дополнительной мощности.

С начала строительства кинопарка энергетиками было выдано почти 6 МВт мощности для его электроснабжения, напомнил вице-мэр. Благодаря этому там построили пять блочных двухтрансформаторных подстанций и проложили свыше 10 километров кабельных линий.

В рамках второго этапа специалисты смонтировали распределительный пункт и проложили еще 1,2 километра коммуникаций.

"Выданная мощность обеспечит электроснабжением декорации "Современная Москва", музей техники Задорожного и два открытых павильона военной техники", – добавил Бирюков.

Помимо этого, кинопарк "Москино" подключили к электросетям по второй категории надежности, что означает автоматическое переключение на резервную линию в случае технологического нарушения на основной.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что четыре теплоэлектроцентрали модернизируют в Москве в ближайшее время. Это позволит увеличить срок службы оборудования и снизить расход топлива, а также реконструкция двух исторических подстанций "Центральной" и "Раушской" и подстанции "Лебедево" в ТиНАО.

По словам мэра, работы по обновлению способствуют поддержанию стабильной работы всей энергетической системы города, которая включает в себя 145 тысяч километров линий электропередачи, 188 питающих узлов и 23 тысячи распределительных и трансформаторных подстанций.

"Новости дня": современную электрическую подстанцию построят в Краснопахорском районе

