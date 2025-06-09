Очистные сооружения модернизируют в районе Москворечье-Сабурово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты реконструируют очистные сооружения в столичном районе Москворечье-Сабурово в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Она отметила, что уже внесены изменения в правила землепользования и застройки для земельного участка площадью 0,4 гектара.

"Объект предельной площадью тысяча квадратных метров расположится по адресу улица Борисовские Пруды, земельные участки № 1б и 1в", – добавила Княжевская.

Благодаря этой реконструкции будет обеспечена надежная эксплуатация инфраструктуры. Кроме того, повысится эффективность работы системы водоочистки.

В Москве также капитально отремонтируют пять мостовых сооружений в этом году. К примеру, на Новоарбатском мосту рабочие обновят асфальт, гидроизоляцию и деформационные швы, приведут в порядок гранитную облицовку лестничных сходов и организуют систему водоотведения.

Кроме того, Сергей Собянин поручил завершить реставрацию Ростокинского акведука, объекта культурного наследия федерального значения, в 2025 году. Специалисты завершают расчищать белый камень, проводят докомпановку и приступают к финальной лессировке.