Собянин поручил завершить реставрацию Ростокинского акведука в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Реставрация Ростокинского акведука, объекта культурного наследия федерального значения, должна завершиться в 2025 году, заявил Сергей Собянин.

Мэр объяснил, что москвичка Наталья Блинова, проживающая рядом с парком "Яуза", в ходе личного приема попросила его ускорить реконструкцию, так как беспокоится о возможном затягивании работ.

"Дал указание закончить все работы вовремя", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

В настоящий момент реставраторы завершают расчищать белый камень, проводят докомпановку и приступают к финальной лессировке. При этом уже заменены деревянные конструкции пешеходной галереи, продолжается реставрация беседок и лестниц.

"Впереди – кропотливые работы по восстановлению утраченных элементов и белокаменной облицовки, реставрации кирпичной кладки, лестниц, площадок, беседок-павильонов", – объяснил градоначальник.

Ростокинский акведук построен в конце XVIII века, став самым большим каменным мостом в России. Его изящество и прочность отмечала еще императрица Екатерина II. Вода поступала в Москву через трубы акведука вплоть до 1962 года, пока водопровод не закрыли.

Еще несколько десятилетий по сооружению проходила теплотрасса. В 2004–2007 годах трубы сняли, конструкции акведука укрепили, а с обеих сторон создали входные порталы, что позволило превратить его в пешеходный мост.

Ранее Собянин сообщал, что с 2011 года в Москве отреставрировали 2 347 объектов культурного наследия, что составляет 30% от всех памятников в городе. При этом власти столицы уже утвердили планы работ по реконструкции ряда памятников на 2025 год. В текущем году планируется привести в порядок свыше сотни монументов в честь событий и героев Великой Отечественной войны, провести реставрацию памятников в усадьбах Кузьминки, Кусково, Останкино и Люблино, а также в музее-заповеднике "Коломенское".

