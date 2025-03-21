В столице продолжается возрождение памятников в стиле конструктивизма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2025 году в Москве продолжится реставрация объектов культурного наследия, причем особое внимание уделят зданиям, построенным в стиле конструктивизма. Часть из них сохранят свою историческую функцию, некоторые станут новыми точками притяжения жителей и гостей столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Одним из реставрируемых объектов является легендарный кинотеатр "Ударник" на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной, построенный по проекту Бориса Иофана. Он был открыт в 1931 году как первый звуковой кинотеатр, а 1935-м там состоялся первый Московский международный кинофестиваль. В годы СССР "Ударник" стал главной площадкой для проведения национальных недель кино, премьер, юбилеев и ретроспектив.

Реставраторам предстоит восстановить крышу кинотеатра со специальным раздвижным механизмом, которая стала главной особенностью "Ударника". Здание сохранит свой исторический облик и изначальную функцию.

Работы планируется завершить в 2027 году, в кинотеатре будет пять залов общей вместимостью 650 мест. Кроме того, там появится открытый многофункциональный мультимедийный зал, кафе, книжный магазин, терраса и смотровая площадка на крыше.

Вместе с тем реставрационные работы проходят во Дворце культуры завода "Серп и Молот" на Волочаевской улице. Объект культурного наследия регионального значения был построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса. Он состоит из двух зданий, соединенных переходом.

В ходе реставрации запланированы расширение заложенных оконных и дверных проемов, демонтаж поздней цементной штукатурки и обновление декоративных элементов первого строения. Внутри здания будет воссоздана историческая планировка, а фасады перекрасят в исходный цвет.

В интерьерах второго здания и перехода реставраторы сохранят облицовку стен и колонн из мрамора, полы из мраморных плит, фрагменты деревянных поручней лестниц. После завершения работ Дворец культуры станет "настоящим арт-кварталом и еще одной точкой притяжения горожан и гостей столицы", отмечается в сообщении.

Работы идут также в здании комбината газеты "Правда", которое появилось на улице Правды, 24, в 1930-х годах по проекту архитектора Пантелеймона Голосова. Сейчас специалисты разбирают деревянные конструкции аварийных участков перекрытий и перегородок, параллельно маркируя и складируя ценные элементы. В то же время разрабатывается проект реставрации и приспособления комбината для современного использования.

Как сообщили в правительстве столицы, во время проведения научно-исследовательских работ в здании обнаружили высокую сохранность интерьера кабинета главного редактора, тогда как ранее считалось, что во время пожара он был утрачен. Специалисты выявили исторические элементы, в том числе паркет, деревянные панели отделки стен и встроенную мебель.

Вторую жизнь получил Дом Наркомфина на Новинском бульваре – его реставрацию завершили в 2020 году. Здание было построено для сотрудников Народного комиссариата финансов СССР как экспериментальный дом переходного типа. Его проектировали архитекторы Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис.

В Доме Наркомфина воплотились в жизнь новаторские инженерные решения того времени. Например, при строительстве были использованы каркас и блоки из монолитного железобетона. В ходе реставрации был восстановлен исторический облик здания – на первом этаже дома открыли железобетонные колонны, на которых он стоит.

Еще одним возродившимся памятником конструктивизма является хлебозавод № 5 имени В. П. Зотова на Ходынской улице, возведенный в 1931 году. Это был первый из пяти хлебозаводов Москвы, где использовалась кольцевая конвейерная система для автоматизации процесса выпекания хлеба.

Во время реставрационных работ специалисты сохранили все элементы внутренней отделки, в том числе кирпичную кладку 1930-х годов, шахту подъемника, панно с изображением женщины-пекаря с караваем, а также конвейерный барабан, куда сейчас спрятаны все необходимые для музея инженерные коммуникации.

Кроме того, на фасаде здания вновь появились выложенные кирпичом цифры "1931" и надпись "Хлебозавод 5". Сейчас там располагается новый центр изучения конструктивизма "Зотов".

Отреставрировано было и здание клуба завода "Каучук" на улице Плющиха, 64/1, возведенное по проекту конструктивиста Константина Мельникова. Изначально он предназначался для рабочих завода, но затем обрел популярность среди творческой интеллигенции столицы.

Специалисты во время работ нашли проем светового фонаря под поздними обшивками в потолке зрительного зала и дощатые полы. Вместе с тем была воссоздана планировка фойе с остекленными дверями. В настоящее время в здании расположен студенческий молодежный театр Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В Москве в 2024 году завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Собянин особо отметил дом, в котором с февраля по май 1831 года жил поэт Александр Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых в Каретном Ряду.