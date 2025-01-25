Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства столицы на 2025 год и результаты работы, проведенной в 2024 году. Глава города также поручил продолжить реализацию программ в этой области, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в прошлом году рамках программы комплексного благоустройства по-новому стали выглядеть 667 московских улиц и 10 крупных объектов в центре города. В их числе оказались:

Кадашевская набережная и Старомонетный и Пыжевский переулки;

переулки рядом с Цветным бульваром, в том числе 2-й Колобовский, Большой, Средний и Малый Каретные, Лихов.

Кроме того, на улице Сергия Радонежского и площади Рогожская Застава была проложена новая трамвайная линия. Специалисты также провели там комплексное благоустройство.

В 2025 году планируется обновить еще около 700 улиц. Одним из самых крупных проектов станет комплексное благоустройство сразу трех вылетных магистралей. Речь идет о Профсоюзной улице, Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе, где ранее такие работы не проводились или были выполнены лишь частично.

Вместе с тем власти намерены благоустроить Мантулинскую улицу в Пресненском районе. Также запланированы работы по устройству трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова. Дополнительный третий трамвайный путь также появится возле главного входа ВДНХ.

При этом в период с 2010 по 2024 год в порядок были приведены свыше 50 набережных Москвы-реки, протяженность которых почти достигает 90 километров. Так, работы проводились на Кадашевской набережной, прибрежных территориях Большого и Малого Строгинских затонов, а также на участке от МКАД до Строгинского моста. В прошлом году также были приведены в порядок свыше 20 километров набережных реки Яузы.

Вместе с тем в 2025 году в столице планируется закончить благоустройство набережной, расположенной на территории музея-заповедника "Коломенское", а также Пушкинской набережной и приступить к благоустройству Шлюзовой набережной. Также должны начаться работы по укреплению берегов Москвы-реки рядом со стадионом "Спартак".

Кроме того, с 2011 года в городе привели в порядок и благоустроили на новом качественном уровне более 1,1 тысячи парковых территорий, общая площадь которых превысила 23,6 тысячи гектаров. В 2024 году работы распространились на 73 городских парка и знаковых объекта. Так, были обновлены сад "Аквариум" у Театра имени Моссовета, территории у Варшавских прудов на юге, спорткластеры на Лукинской улице на западе и на Красноярской улице на востоке, территории у Школьного озера в Зеленограде и другие объекты. Таким образом, работы проводились на площади более 1,6 тысячи гектаров.

Также к концу подошло благоустройство основных участков парка "Яуза". В рамках этого масштабного городского проекта был в том числе охвачен участок протяженностью свыше 20 километров от Ростокинского акведука до МКАД, где в настоящий момент могут отдыхать более миллиона москвичей.

Вместе с тем в 2024 году стартовало благоустройство и реабилитация территорий Парка Горького, "Сокольников" и музея-заповедника "Коломенское". По плану, в 2025 году благоустройство начнется на 83 знаковых окружных объектах и городских парковых территориях. При этом специалисты продолжат работы, начатые в перечисленных парках.

Ранее в Москве привели в порядок два участка набережной Сходненского канала. Теперь горожане могут гулять там, кататься на велосипедах и тренироваться. В рамках проекта обновили спортивную зону на пересечении Большой и Малой Набережной улиц.