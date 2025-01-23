В Москве благоустроят территорию бывшего завода "МиГ"

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Бывший завод "МиГ" вошел в программу комплексного развития территорий (КРТ). В ее рамках территорию предприятия, площадь которой превышает шесть гектаров, благоустроят и озеленят, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Специалисты обустроят внутриквартальные проезды, зоны отдыха и променада, а также придомовые и общественные пространства для горожан.

"К жилым домам, социальным и общественно-деловым объектам проложат новые дороги", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Территория бывшего завода расположена рядом со станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" и граничит с Ленинградским проспектом. На этом месте в планах строительство свыше 2,3 миллиона квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости, а также объектов социальной инфраструктуры.

За прошедший год власти Москвы утвердили 50 проектов комплексного развития территорий в 11 административных округах. Предусмотрено строительство более 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости.

Инвестиции в проекты КРТ оцениваются в 3,3 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – свыше 278 миллиардов рублей. Москве получит еще около 104 тысяч новых рабочих мест.

