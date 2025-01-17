Школы и детсады создадут на месте бывшего завода "МиГ" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три образовательные организации общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров создадут в жилом квартале на месте бывшего завода "МиГ" в Беговом районе. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Будущие школы и детские сады смогут посещать 2,8 тысячи учащихся и 750 воспитанников", – подчеркнул вице-мэр.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в состав инфраструктуры будущего квартала войдут два образовательных комплекса. По его словам, один комплекс будет включать школу на 1 400 учеников и детский сад на 300 воспитанников, а другой – школу на 1 400 человек и детсад на 250 мест.

"Для удобства жителей все образовательные объекты появятся вблизи жилых домов", – указал он.

Участок будущего жилого микрорайона общей площадью 63,55 гектара находится в пределах Ленинградского проспекта, 1-го Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова.

Квартал возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) по концепции "15-минутного города", когда у жильцов будет все необходимое в шаговой доступности. Договор о реорганизации территории заключен с фирмой "Энимерози", которая входит в группу компаний Capital Group.

Ранее закрытую для горожан зону планируется преобразовать в место, где приятно жить, работать и отдыхать, заявил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

Ранее в Беговом районе завершили строительство двух бизнес-центров в составе делового квартала в Бумажном проезде. Общая площадь второй очереди центра составила почти 70 тысяч квадратных метров. Завершение третьей очереди запланировано на 2025 год.

