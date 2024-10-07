Объекты здравоохранения построят около транспортных хабов в Москве по КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в рамках 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят 17 объектов здравоохранения. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в настоящее время инвесторы и операторы КРТ приступили к реализации 79 проектов вблизи крупных транспортных хабов.

"Из них в 12 запланировано строительство 17 медицинских объектов общей площадью около 97 тысяч квадратных метров", – уточнил Ефимов.

Так, проекты реализуются вблизи станций Московских центральных диаметров, МЦК и БКЛ и затрагивают районы Беговой, Западное Дегунино, Коптево, Кунцево, Лефортово, Перово, Печатники, Солнцево, Тропарево-Никулино, Чертаново Южное, Щукино, Южное Тушино.

При этом в Лефортово в рамках редевелопмента части бывшей промзоны Серп и Молот в жилом микрорайоне возведут взрослую и детскую поликлиники, а на территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе – поликлинику для взрослых и детей, добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, инвесторы построят три новых поликлиники в районе Коммунарка в ближайшие три года. Об этом ранее рассказал Ефимов. По его словам, поликлиника на 475 посещений в смену разместится на территории жилого комплекса на улице Александры Монаховой.

В зданиях поликлиник сделают лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проводить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.