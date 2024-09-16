Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Второй центр женского здоровья открывается в Москве на структуре ГКБ имени Ерамишанцева, пишет пресс-служба столичного Депздрава.

"Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. В комфортных современных условиях мы оказываем здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности", – добавила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что новый центр начнет принимать пациенток уже 23 сентября. Такие клиники придут на смену женским консультациям. Ракова напомнила, что уже к концу 2025 года планируется запустить 22 подобных центра, а всего планируется создать около 30 таких объектов по всей Москве.

Первый центр женского здоровья открылся в ноябре 2023 года на базе перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой. Ранее стало известно, что строительство центра на Перервинском бульваре в Марьине вышло на финишную прямую. Строители уже приступили к чистовой отделке помещений.

