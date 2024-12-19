В Москве завершено возведение второй очереди офисного квартала в Беговом районе

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Строительство двух бизнес-центров в составе делового квартала завершено в Бумажном проезде в Беговом районе. Об этом сообщает департамент градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

Общая площадь второй очереди делового центра составляет почти 70 тысяч квадратных метров.

"В башне B 23 этажа, в C – 10 этажей. Помимо офисов, в бизнес-центрах разместится инфраструктура для жителей района: торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб, кафе и рестораны", – отметил глава столичного ведомства.

Всего в деловом квартале возведут четыре офисные башни. Завершение третьей очереди запланировано на следующий год. В ее рамках на территории квартала появится парковка площадью 5 тысяч квадратных метров.

Фасады административно-делового центра были выполнены из стеклофибробетона. При этом квартал построили в концепции "здорового" возведения, согласно которой инженерные системы будут работать автономно, поддерживая комфортный микроклимат.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, комфортная среда на пешеходных зонах будет создана благодаря сочетанию функционального света и продуманных рациональных решений.

Кроме того, центральным элементом проекта станет скульптура "Ангел", которую установят между двух лобби бизнес-центров.

Между тем бизнес-парк "Переделкино" во Внукове готов на 60%. Окончание строительства запланировано на третий квартал 2025 года. Общая площадь объекта составляет более 43 тысяч квадратных метров. Проект строится в соответствии с программой по стимулированию развития рабочих мест.

