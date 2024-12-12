Центр спортивной медицины появится в Покровском-Стрешневе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр спортивной медицины с открытой автостоянкой появится в Покровском-Стрешневе. Его проект уже согласован, сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Проект создания центра общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров является частью масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры в районе стадиона футбольного клуба "Спартак". Здание будет состоять из шести наземных и двух подземных уровней.

В центре будут оказывать помощь спортсменам, получившим травмы, а также тем, кто страдает от их последствий и других заболеваний. Для восстановления здоровья пациентов будут применяться различные методы реабилитации и восстановления, включая хирургические операции.

На участке площадью 11 тысяч квадратных метров, расположенном по адресу Волоколамское шоссе, владение 71/11, будет возведено здание. Его площадь составит примерно 3 тысячи квадратных метров.

В здании разместятся кабинеты лучевой и функциональной диагностики, эндоскопии, гидротерапии и физиотерапии, психологической диагностики и коррекции, а также другие помещения.

В проекте также предусмотрены операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория и стационарные отделения: терапевтическое на 18 коек, травматологическое на 35 мест и отделение реабилитации на 28 мест.

В рамках проекта планируется благоустроить и озеленить прилегающую территорию, а также построить автомобильную парковку на 45 мест.

Между тем готовность спорткомплекса "Алтайский" в Гольянове составляет 95%. К возведению объекта специалисты приступили в феврале прошлого года. На данный момент завершены фасадные работы и внутренняя отделка здания. Сейчас осуществляется сборка мебели и установка оборудования.

В спорткомплексе площадью около 4 тысяч квадратных метров уже подготовили бассейн для оздоровительного плавания длиной 25 метров и бассейн длиной 10 метров.