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13 сентября, 15:45

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Спортивный кластер оборудовали в Ново-Переделкине

Спортивный кластер оборудовали в Ново-Переделкине

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Спортивный кластер оборудовали в Ново-Переделкине, и на месте пустыря появился скейтпарк с трамплинами и памп-трек, а еще площадка с бетонным боулом для катания и выполнения трюков на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах BMX.

В кластере обустроили зону воркаута и поле для мини-футбола, поставили спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя". Он помогает развивать координацию, ловкость, силу рук, плечевой пояс и отрабатывать техники скалолазания. Рядом с кластером создали новые детские игровые зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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