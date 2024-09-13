Собянин: завершено благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице подошло к завершению, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Мэр отметил, в 2023 году водоемы очистили от ила. По итогам работ, завершенных в этом году, на территории у прудов был создан единый пешеходный маршрут, в который также вошли дворовые и несколько озелененных территорий. Кроме того, в маршрут было включено обновленное ранее пространство у Битцевского лесопарка.



Специалисты создали для москвичей пространства для занятий спортом, а также активного и спокойного отдыха на берегу водоемов. На деревянном настиле расположили лежаки и открыли зоны отдыха с парковыми качелями. В спортивной зоне специалисты также установили игровые комплексы и создали несколько площадок для детей. Вместе с тем у прудов высадили деревья и кустарники, разбили рокарии и обновили систему освещения.



В настоящее время в районе Чертаново Южное живут более 150 тысяч горожан, отметил Собянин. Для повышения их комфорта в течение последних лет власти столицы работают над развитием транспортной и социальной инфраструктуры, а также создают качественные общественные пространства, подчеркнул мэр.

Между тем на юго-западе Москвы стартовала реабилитация Соловьиного пруда. Сейчас водоем, расположенный в районе жилой застройки, находится в неудовлетворительном состоянии. На дне появился ил, провоцирующий цветение воды в теплое время года, а на береговой полосе начали возникать локальные разрушения.