Покровский парк в Южном Чертанове открылся после благоустройства

Фото: Сергей Сергеев

Космонавт и депутат Мосгордумы Олег Артемьев посетил Покровский парк в районе Чертаново Южное после завершения всех работ по его благоустройству. Он рассказал о преображении парка.

"Наконец-то мы дождались завершающей стадии благоустройства Покровского парка. Восстановлены газоны, высажены новые деревья, сооружены цветники, отремонтированы дороги. Радует, что еще стоят теплые дни и можно опробовать новые площадки, зоны отдыха, покататься на качелях, поиграть в пляжный волейбол и настольный теннис. Жители очень рады столь быстрому преображению парка", – подчеркнул депутат.

Артемьев также уделил внимание новому наружному освещению и камерам видеонаблюдения в Покровском парке.

"Эти меры усиливают безопасность жителей. Парк находится рядом с домами, для кого-то он, можно сказать, дворовый, поэтому одним из главных пожеланий у жителей было организовать хорошее освещение и видеофиксацию. Запрос удовлетворен, люди могут с комфортом гулять в парке в любое время", – поделился депутат.

Ранее Артемьев назвал научное просвещение со школьной скамьи важным шагом в создании интеллектуальной элиты страны. По его мнению, школьников необходимо знакомить с космосом, так как эти знания помогают развитию воображения и критического мышления. Также он отметил, что знания о Вселенной способствуют пониманию места человека в ней, формируют научное мировоззрение и заинтересованность естественными науками.