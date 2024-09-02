Депутат МГД Артемьев назвал важный шаг в создании интеллектуальной элиты страны

Фото: Олег Артемьев

В новом учебном году ВДНХ подготовила для школьников программу о космосе. К лекторию присоединится и центр "Космонавтика и авиация". Погружение в космическую тематику может стать отправной точкой для выбора будущей профессии, считает летчик-космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Он рассказал, что ребят ждут встречи "Насколько огромна Вселенная?" "Поиски жизни и разума во Вселенной", "Гравитация – главная сила", "Замкнутое пространство: поссориться нельзя договориться". Ведущие популяризаторы науки прочтут лекции по антропологии, физике и химии, медицине и психологии.

"Россия – первооткрыватель в космосе. На ВДНХ ребята смогут увидеть реальные космические объекты, пообщаться с космонавтами и другими специалистами в области ракетно-космической отрасли. Научное просвещение со школьной скамьи – важный шаг в формировании интеллектуальной элиты нашей страны", – отметил Артемьев.

По его словам, школьников важно знакомить с космосом, поскольку эти знания способствуют развитию воображения, критического мышления, стремлению познавать новое.

"Знания о Вселенной помогают понять место человека в ней, сформировать научное мировоззрение и заинтересоваться естественными науками", – отметил космонавт.

Между тем в ЮЗАО состоялся первый детский научный фестиваль "Совершай открытия!". Для детей и родителей придумали более полутора десятков площадок и активностей, объединенных темой знаний, науки, технологий.

Например, желающие познакомили с основами программирования и принципами работы роботов, они сами создавали роботов и учились ими управлять. В свою очередь, на площадке "виар-зона" они отправлялись в другую реальность в VR-очках и с помощью красочных научно-популярных роликов в формате 360.