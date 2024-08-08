Депутат МГД Артемьев: научные детские площадки – наш путь к новым научным открытиям

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Большинство опрошенных жителей района Бирюлево Западное мечтает о тематических игровых зонах, посвященных космосу и точным наукам, что стало известно после их участия в анкетировании на тему новых детских площадок в своем районе. Об этом Агентству "Москва" сообщил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Олег Артемьев на "КиноКосмоПоказе" в районе Бирюлево Западное, где он оказался в числе зрителей.

"Бирюлевцы хотят, чтобы дети не только играли, но и обучались в процессе игры, всегда узнавали что-то новое. В частности, они высказывались за установку на площадках макетов ракет, планет, игрушечных телескопов, что будет способствовать развитию интереса детей к науке и космосу. Возможные локации и тематика для интерактивных площадок и силовыми элементами уже обсуждались с муниципальными депутатами и жителями районов Бирюлево-Восточное, Бирюлево Западное и Чертаново Южное", – рассказал Артемьев.

Он отметил, что эта идея может скоро воплотиться в жизнь благодаря проекту "Научные детские площадки", реализуемого в рамках Десятилетия науки и технологий. Жителям на кинопоказе представили под открытым небом документальные фильмы о полетах россиян в космос, о жизни на орбите и перспективах космических исследований.

Участники "КиноКосмоПоказа" попросили Олега Артемьева поделиться впечатлениями о космических путешествиях.

"Никогда не забуду момент, когда впервые увидел Землю из космоса во ее всей красе и хрупкости. Понимаешь, что это наш дом, и мы должны беречь его", – рассказал космонавт.

Он также рассказал, как справляется с ограниченным пространством и изоляцией на орбите.

"На станции достаточно просторно. Чтобы не скучать, уделяем время научным исследованиям, общаемся с семьей по видеосвязи, читаем книги, занимаемся на тренажерах. Конечно, иногда тоскуем по дому, но любовь к космосу и чувство ответственности за свою миссию всегда дают нам силы", – сказал Артемьев.

Ранее жители района Соколиная Гора попросили о новых возможностях дополнительного образования для их детей, так как поблизости очень мало кружков и секций – приходится тратить время на поездки в другие районы ВАО. Руководитель дворца творчества "Восточный" Анна Гурченкова заявила, что этот вопрос будет взят в проработку. В ближайшее время, по ее словам, будет запущен сбор подписей и предложений в поддержку этой инициативы.

