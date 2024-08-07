Жители района Соколиная Гора просят о новых возможностях допобразования для их детей

Фото: Алена Князева

Жители района Соколиная Гора просят о новых возможностях дополнительного образования для их детей. Об этом Агентству "Москва" рассказала руководитель дворца творчества "Восточный" Анна Гурченкова.

"Мы давно думали об этом, и я убеждена, что качественное образование и разнообразный досуг должны быть доступны каждой семье, в каждом районе нашей столицы. Мы обязательно возьмем этот вопрос в проработку и будем решать вместе с жителями, какие кружки и секции они хотят видеть в новом филиале. Совсем скоро будет запущен сбор подписей и предложений в поддержку этой инициативы", – поделилась она.

К Гурченковой во время фестиваля "Ура! Лето в ВАО", который организовал дворец творчества детей и молодежи "Восточный", подошли многодетные родители из района Соколиная Гора и пожаловались на отсутствие доступных центров дополнительного образования в их районе. Для детей и подростков поблизости очень мало кружков и секций – приходится тратить время на поездки в другие районы ВАО.

Многие жители посещают дворец творчества "Восточный" в Перове, и они предложили открыть в районе Соколиная Гора филиал образовательного учреждения. Новое здание могло бы решить проблему и стать местом притяжения для семей района.

Между тем жители Печатников попросили благоустроить территорию рядом со школой на улице Гурьянова. Так, чтобы сделать путь учащихся более удобным и безопасным, было предложено перенести калитку ближе к центру забора, так, чтобы она располагалась напротив входа в саму школу.

Кроме всего прочего, предложено здесь сделать тротуарную зону, для того чтобы дети могли подойти к школе по тротуару как с одной, так и с другой стороны.

