Столичные НКО проведут мастер-классы в рамках городских фестивалей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные некоммерческие организации (НКО) пригласили жителей и гостей Москвы посетить мастер-классы, которые они проводят в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", и благотворительный маркет форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства города.

Найти этот маркет можно на Тверском бульваре. В его работе принимают участие более 50 московских НКО. Они предлагают посетителям приобрести авторские украшения, керамическую посуду, текстиль, свечи и прочие сувениры. При этом все собранные по итогам их продажи средства планируется направить на благотворительность. Торговля ведется ежедневно с 12:00 до 20:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные дни.

Многие товары на маркете сделаны подопечными некоммерческих организаций. Так, фонд "Движение вверх" предлагает посетителям обложки для паспорта, на которые нанесены рисунки детей с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также на маркете представлена керамическая посуда, которую сделали люди с нарушениями зрения и слуха, находящиеся под опекой "Творческого объединения "Круг".

Кроме того, гости смогут приобрести вязаные игрушки, украшения для волос, деревянные медальоны и подставки, саше с лавандой, фирменные сумки и свитшоты, представленные благотворительным фондом "Время детства". При этом все вырученные организацией средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

В маркете также принимает участие фонд творческого наследия художников Новиковых. Он торгует одеждой и аксессуарами для дома, а также авторской бижутерией и футболками с акварельными принтами. Средства, которые благотворители получат за эти товары, позволят им организовывать занятия по художественному творчеству и рукоделию.

Встретятся посетителям маркета и зоозащитные организации. Так, в нем участвуют фонды "Собаки, которые любят", "Котоспас", "Вирта", "Динго" и другие. Их представители выставляют на прилавки одежду для питомцев, полезные лакомства, брендированные ошейники, а также товары для хобби с изображением животных.

Вместе с тем некоммерческие организации продолжают организовывать мастер-классы в рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Принять в них участие москвичи и гости столицы могут в пространствах "Города неравнодушных", которые расположены во всех районах города.

Так, 7 августа представители благотворительного фонда "Вместе" расскажут гостям фестиваля, как сделать рисунки на одежде. Каждый участник занятия сможет получить футболку, расписанную собственноручно. При этом все необходимые для этого инструменты будут выданы им на месте. Присоединиться к мастер-классу удастся с 12:00 до 18:00 в парке "Бригантина" по адресу Коптевский бульвар, владение 18.

Уже 10 августа некоммерческая организация дополнительного образования "Академия ТОП" проведет для детей и подростков от семи до 14 лет занятие по 3D-моделированию. Сперва участникам расскажут теоретическую часть, во время которой они узнают, как долго дизайнеры работают над созданием героев для игр, с помощью каких инструментов им удается создавать 3D-миры и персонажей. Занятие начнется в 18:00 и пройдет по адресу Ореховый бульвар, владение 24, строение 1. Для участия нужно будет пройти регистрацию.

Также 17 августа Центр развития социально-инновационных проектов в области построения коммуникативных связей в мегаполисе расскажет гостям, как создать значки из переработанного пластика. Мастер-класс состоится в период с 12:00 до 18:00 в сквере на улице Хачатуряна, владении 13. Гостям мероприятия предстоит измельчить пластиковые крышки в дробилке и выплавить сувенир своими руками. Также на площадке можно будет посетить музей рециклинга, в котором гости увидят уникальные экспонаты из вторсырья.

К настоящему моменту участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" приняли более 115 НКО, действующих в Москве. Они организовали свыше 400 мероприятий, которые проводились в разных районах столицы.

Между тем НКО подготовили развлекательную программу на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Так, организация "Млечный Путь" организовала обсуждение актуальных вопросов материнства: слингоношение, прикорм, уход за малышом и других тем. После этого она проведет мастер-класс по росписи одежды.

