Более 700 тыс человек посетили форум-фестиваль "Москва 2030" в первые дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартовал 1 августа. В первые дни работы его посетили свыше 700 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мера и правительства столицы.

Мероприятия фестиваля проходят по всему городу. Например, 3 августа в "Зарядье" гостям организовали концерт-тизер, посвященный открытию флагманской площадки "Культурный город". Перед зрителями выступали симфонический оркестр, инди-рок-группа и даже актеры.

Кроме того, на площадке парка открылся фестиваль медиаарта "Город света" с медиаинсталляциями, благодаря которым горожане перенеслись в Москву будущего. В свою очередь, в арт-пространстве "Паркинг Галереи" начала работу мультимедийная экспозиция о градостроительстве "Город будущего".

Тем временем в рамках программы на Болотной площади гостей познакомили с продукцией столичных производителей, а на маркете "Сделано в Москве" предложили ее приобрести. Там же москвичей пригласили принять участие в розыгрышах призов и квизах по истории предпринимательства.

Между тем в павильоне косметики организовали мастер-классы, на которых желающих обучали искусству макияжа. Занятия проводились при поддержке столичных брендов декоративной косметики. Мастер-классы также прошли и в павильоне детских товаров – москвичей обучали рисованию и конструированию города будущего, а на фуд-корте гости могли продегустировать продукцию столичных производителей.

Специально для молодежи на площади перед музеем современного искусства "Гараж" открылась точка "Телепорт", на которой были организованы дискотеки будущего, танцевальные флешмобы "Москоу Мувс", мастер-классы по граффити и VR-активностям.

Активности предусмотрели и для спортсменов. Так, в "Лужниках" заработала мультиспортивная площадка с зонами для пляжного футбола, волейбола, настольного тенниса, бадминтона и других видов спорта.

На текущей неделе гостей также ожидает интересная программа. Уже в среду, 7 августа, на главной сцене форума в "Зарядье" состоится концерт народного артиста России Дмитрия Маликова. При этом аккомпанировать ему будет оркестр. Кроме того, выступление будет сопровождаться видеоперформансом.

В субботу, 10-го числа, горожан пригласили в Парк Горького на церемонию закрытия форума "Медиадвиж". Программа включит в себя подведение итогов, вручение наград лучшим участникам и выступления почетных гостей.

В этот же день в "Зарядье" пройдет уникальный симфонический концерт "Никола Мельников&Octo AI Ensemble", который будет сопровождать трехмерные голографические проекции.

Помимо этого, на площадке "Телепорт" желающие смогут посетить мастер-классы по нейрографике, а в "Лужниках" – принять участие в интеллектуально-развлекательной викторине "Ты – часть экономики Москвы".

Для гостей фестиваля также подготовили семейный маршрут, посвященный теме долголетия. Интерактивное пространство "Бульвар московского долголетия" заработало в Гостином Дворе.

Гостям предлагают разгадать тематический кроссворд с интересными фактами о долголетии, поучаствовать в социологическом исследовании, а еще получить свой "Портрет долголетия" и увидеть, какими они будут в 70 лет.

