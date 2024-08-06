Семейный маршрут подготовили для гостей форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Организаторы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" подготовили для гостей семейный маршрут, посвященный теме долголетия. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Интерактивное пространство "Бульвар московского долголетия" заработало в Гостином Дворе. Экспозиция раскрывает секреты продолжительный жизни, отметил замглавы столичного Дептруда Владимир Филиппов.

"Московское. Яркое. Твое. Долголетие" – главный слоган экспозиции. <...> Москвичи старшего возраста следят за прогрессом и пользуются всеми возможностями, которые дает город для долгой и счастливой жизни", – добавил он.

Гостям предлагают разгадать тематический кроссворд с интересными фактами о долголетии. Организаторы хотят напомнить, что кроссворд является одним из способов поддержания когнитивных функций мозга.

Также посетители смогут увидеть "Древо жизни" – главный объект выставки, который призывает граждан заботиться о своем здоровье.

Желающих приглашают поучаствовать в социологическом исследовании. Для этого нужно будет ответить на вопросы о личном долголетии.

Кроме того, для гостей доступна виртуальная экскурсия "Нестарый Арбат". Москвовед Александр Васькин, подготовивший ее, предлагает посмотреть на город с новой стороны.

Посетители любых возрастов смогут запросить свой "Портрет долголетия" и увидеть, какими они будут в 70 лет. Также на площадке установили инсталляцию, позволяющую услышать музыку долголетия.

"Бульвар московского долголетия" доступен к посещению с 10:00 до 22:00 в любой день, кроме понедельника.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" открылся 1 августа и продлится до 8 сентября. В рамках фестиваля каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности.

Посетители форума смогут узнать о футуристических проектах, а также познакомиться с передовыми технологиями и городскими программами, которые преображают город.

