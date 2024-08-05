Москва 24 и "Московское долголетие" приглашают принять участие в реалити-шоу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Московское долголетие" совместно с телеканалом Москва 24 готовит для жителей столицы новое реалити-шоу. Оно расскажет о том, что после выхода на пенсию жизнь может быть активной и интересной.

Как отметил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, боязнь изменений и стереотипы о возрасте для многих людей часто остаются препятствиями.

"Вместе с проектом "Московское долголетие" в столице на протяжении более чем шести лет создавалось настоящее сообщество активных и увлеченных горожан. Их пример – ориентир для других. Очень ждем в телепроекте новых участников, которые пока сомневаются в собственных возможностях или считают, что у них не получится", – сказал Филиппов.

Главными героями проекта "Долголетие шоу" станут жители Москвы старшего поколения. Они узнают, как осуществить свои отложенные желания, а также научатся делиться опытом, поддерживать здоровый образ жизни, путешествовать и даже встретить свою любовь. Ведущий реалити-шоу Станислав Кулик расскажет им, как можно активно жить в Москве с появлением нового свободного времени.

"Меня воспитывала в том числе бабушка, поэтому я много времени проводил с ней. Помню, что ее тревожило в этом возрасте, о чем она со мной разговаривала. А еще точно помню, чего бы она хотела на пенсии, но отказывала себе, придумывая отговорки: "Надо заниматься внуками, детьми, я уже старая…", – поделился Кулик.

По его мнению, проект дает стимул другим таким бабушкам и дедушкам.

Заявку на кастинг можно оформить на сайте m24.ru. Информация будет также публиковаться на официальных страницах "Московского долголетия" в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в Telegram.

Гостям форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" также предложили узнать об уникальных возможностях, которые город предлагает для долгой и счастливой жизни. Благодаря видеоинсталляции "Рецепт долголетия" посетители ознакомились с историями людей, чья жизнь после 55 лет заиграла яркими красками.