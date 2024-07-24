Фото: Егор Гусев

Театральный вечер с танцами для людей старшего возраста прошел в Западном Дегунине. Решение о его проведении принял районный Совет ветеранов на встрече с директором Центрального академического театра Российской армии, членом Общественного совета САО Москвы Миленой Авимской, передает корреспондент Агентства "Москва".

Как рассказала Авимская, с просьбой поддержать инициативу организации культурного досуга для пожилой части населения микрорайона Бусиново в летний период к ней обратились жители. Поддержка была оказана, и долгожданное событие произошло.

Стихи, творческие номера и музыкальные композиции – насыщенная программа вечера никого не оставила равнодушным. Артистами и зрителями стали жители района, многие пришли отдыхать и веселиться вместе с детьми и внуками.

"Я очень рада, что сегодня в этот замечательный вечер мы здесь. Мне очень нравится, что в нашей красавице Москве проходят такие теплые творческие встречи, которые посвящают театру. Очень здорово, что вы, такие разные, такие красивые, пришли сегодня и дарите друг другу этот акт творчества, которое в наших душах рождает только светлое, только доброе. Мне хочется танцевать вместе с вами, эта площадка не должна пустовать", – сказала Милена Авимская.

Следующий театральный вечер с танцами в Бусинове состоится 27 августа в 18:00 по адресу улица Маршала Федоренко, дом 8, корпус 4. Принять участие в нем приглашают желающих всех возрастов.

Между тем горожан пригласили на фестиваль "ТранСпортфест", который пройдет на Северном речном вокзале 27 июля. В рамках программы горожан ждут показательные выступления по различным дисциплинам от знаменитых спортсменов, открытые турниры по силовому троеборью и армрестлингу, спортивно-развлекательная программа с призами. Также все желающие смогут посетить площадки роллерного спорта и велодисциплин.